Тюменский врач-инфекционист сыграет в Свою игру в прямом эфире.

13 августа в 12.00 врач-инфекционист Ольга Савицкая в прямом эфире расскажет о своём опыте работы в моноинфекционном госпитале Нового Уренгоя. Во время беседы гостю предстоит отвечать на вопросы в формате «Своей игры». Трансляция состоится в инстаграм-аккаунте @chgkto.

Ольга в течение месяца работала с больными COVID-19 в ЯНАО. Участникам Интеллектуального движения Тюменской области Ольга расскажет о важности соблюдения профилактических норм и о том, к чему может привести их нарушение. Стать зрителем трансляции может любой желающий.

– Сейчас очень актуально напомнить нашим знатокам о соблюдении правил профилактики коронавирусной инфекции. С этим лучше всего справится человек, который с этим сталкивался лично в знакомом для зрителей формате, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.