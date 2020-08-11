Тюменцам стало проще пополнять баланс транспортной карты. Фото - ТТС.

Для тюменцев упростили процедуру пополнения баланса транспортной карты. Теперь после внесения денег через онлайн-сервисы достаточно просто приложить карту к терминалу кондуктора. Предоплаченная сумма станет доступна через полчаса.

Стоит отметить, что при прикладывании терминал сразу производит запись средств и выводит квитанцию «Пополнение». А для оплаты проезда следует еще раз приложить карту.

– Горожане часто пользуются услугой пополнения баланса карты онлайн. Сейчас это стало еще удобнее и проще. Ранее для активации баланса необходимо было использовать киоски самообслуживания ТТС, – напомнил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Отметим, что запись баланса через киоски ТТС, пополнение наличными остаются также возможными. Подробная инструкция размещена на этом сайте.