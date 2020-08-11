Участок улицы Котовского в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени закроют для движения автотранспорта улицу Котовского на участке от здания № 55/3 до пересечения с улицей Мельникайте. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать с 21.00 21 августа до 6.00 24 августа.

– Запрет связан с производством капитального ремонта тепловой сети. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Мельникайте, 50 лет Октября и Республики.