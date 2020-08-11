Семья с ребенком пострадали в ДТП на тюменской трассе. Фото: Ольга Крыльцова

На 365-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 10 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили Lada XRAY и Toyota RAV4.

– По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с отечественной машиной. В результате дорожного инцидента пострадала семья из Ханты-Мансийского автономного округа, состоящая из четырех человек, в том числе семилетнего ребенка, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что водитель и пассажирка иномарки Toyota получили переломы, а ребенок – ушибы. У водителя Lada также зафиксирован перелом. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, передает «МегаТюмень».