В Тюмени водитель, сбивший ребенка, скрылся с места ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на улице Серова, 21 накануне, 9 августа, вечером произошло ДТП с участием ребенка. В 18.20 двое братьев переходили дорогу вне пешеходного перехода, одного из них сбил автомобиль «Тойота».

– Водитель остановился, когда на место дорожного инцидента пришла мама детей, он сказал ей, чтобы учила ребят переходить дорогу правильно. Мама отправилась с ребенком в больницу, но мужчина в ГИБДД не обратился. 5-летний мальчик получил травму кисти, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время водитель и автомобиль, предположительно серая «Тойота» без переднего бампера, разыскиваются. Очевидцев этой аварии просят позвонить по телефонам: 29-14-88, 79-46-52. ГИБДД предлагает водителю самому явиться в группу розыска полка ДПС на улице Одесской, 16.