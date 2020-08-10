В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Завтра будет все так же жарко, однако погода внесет коррективы в настроение местных жителей.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 11 августа на территории региона облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днём местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы.

В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий северо-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду, однако при грозе его порывы увеличатся до 18 метров в секунду. Температура ночью составит +14,+19, днём +24,+29.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повреждением линий связи и электропередач, а также падение деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.