Погода на 11 августа в Тюмени: очень сильный дождь с грозой

В Тюмени пройдет очень сильный дождь с грозой. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 августа, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Очень сильный дождь c грозой, который днем придет на смену дождю, будет продолжать идти до позднего вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 – 17 градусов, днем – плюс 21 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 18 градусов. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

11 августа отмечается день святого мученика Калинника. Следили в прежние времена за овсом на Калинника: если спелый овес во второй раз зазеленеет – осень будет ненастной. В прежние времена существовало такое понятие, как «мороки» – это мрачное туманное время, которое было характерно для этого дня.