На улице Широтной в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, отключение произойдет на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 8.00 до 17.00; на Широтной в районе гипермаркета «О`Кей» – с 9.00 до 15.00; на пересечении Широтной и Ивана Словцова – с 9.00 до 15.00; на Широтной в районе ТЭЦ-2 – с 9.00 до 15.00; на пересечении улицы Энергостроителей и бульвара Б. Щербины – с 9.00 до 15.00; на пересечении 30 лет Победы и Олимпийской с – 13.00 до 17.00; на 30 лет Победы в районе дома № 112 – с 13.00 до 17.00; на пересечении улицы Ватутина и проезда Шаимский – с 8.00 до 17.00; на пересечении Ватутина и Менжинского – с 8.00 до 17.00; на пересечении Дамбовской и Губкина – с 8.00 до 17.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.