Тюменский бомж обокрал посетителя столовой. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация от сотрудницы столовой. Женщина сообщила, что неизвестный похитил деньги. Прибывшие оперативники задержали злоумышленника на месте преступления и доставили его в отдел. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

– В день происшествия бомж зашел перекусить в столовую. Находясь в помещении, он заметил незапертую раздевалку. Воспользовавшись невнимательностью сотрудников предприятия общественного питания, злоумышленник проник в комнату, откуда из сумки похитил деньги, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Свидетелем случившегося стала сотрудница столовой, которая и позвонила в полицию. Сумма ущерба могла бы составить 10 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.