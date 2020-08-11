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Ишимка лишилась накоплений, решив продать свадебное платье

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим БегунВадимБегун
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Ишимка лишилась накоплений, решив продать свадебное платье.

Ишимка лишилась накоплений, решив продать свадебное платье.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ишима поступило заявление о хищении денег от 29-летней местной жительницы. Женщина решила продать свадебное платье, однако столкнулась с мошенниками.

Девушка на одном из сайтов в интернете разместила объявление о продаже. Спустя некоторое время с ней в социальных сетях связалась женщина, выразив готовность приобрести товар. Потенциальная покупательница попросила заявительницу передать данные банковской карты для перевода предоплаты.

– Потерпевшая сообщила персональные данные неизвестной. После чего ей на телефон пришло оповещение о списании 15 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские предупреждают, что на сайтах купли-продажи товаров орудуют мошенники. Ни в коем случае не нужно называть незнакомцам персональные данные своей банковской карты и не переводить предоплату.

Криминал