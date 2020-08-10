АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие на реке. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе резервной нитки магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск через реку Иска в Тюменской области. В мероприятии приняли участие службы линейных производственно-диспетчерских станций (ЛПДС) «Бачкун» и «Торгили» Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Отрабатывались действия персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в летний период. По сценарию, в районе подводного перехода на магистральном нефтепроводе было обнаружено «аварийное снижение давления» ниже допустимого. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта Тюменского УМН условно остановил транспортировку нефти и оповестил диспетчера территориального диспетчерского пункта в г. Тюмени, руководителей подразделений Тюменского УМН, службу безопасности УМН, а также контрольные и надзорные организации. К месту прибыла патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) ЛПДС «Торгили», определившая точку условного выхода нефти. Для локализации «разлива» на рубеж № 3 в расчетное время прибыла бригада ЛАЭС ЛПДС «Бачкун», в состав которой входят специалисты нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия.

Ширина реки в местах проведения работ по локализации «разлива» составила максимально 41 м, глубина – до 3 м. Всего было установлено порядка 220 м русловых боновых заграждений, использованы нефтесборщики и сорбенты. Условный разлив нефти был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тюменского УМН. Специалисты использовали необходимые средства индивидуальной защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации условной аварийной ситуации.