Очень пьяный тюменец на «Москвиче» задавил двух девочек. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Октябрьской, 63 в поселке Винзили накануне, 9 августа, «Москвич» сбил двух девочек, 12 и 15 лет. В момент наезда дети начали переходить дорогу на перекрестке.

По информации автоинспекторов, оба ребенка упали, а водитель скрылся с места ДТП. Свидетелем аварии стал молодой человек, проживающий неподалеку. На своем автомобиле парень догнал «Москвич» и сам задержал водителя. Как оказалось, виновник дорожного инцидента был сильно пьян.

– В этом году 44-летний водитель отечественной машины уже задерживался в состоянии алкогольного опьянения за рулем, тогда его лишили прав управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавшие дети, по предварительным данным, получили ушибы и ссадины, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что грозит мужчине. Так, в суде его привлекут к ответственности за оставление места ДТП. Кроме того, ему светит уголовная статья за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. На него составлены административные материалы за неуплату штрафов.