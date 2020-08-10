В Тюмени увеличилась подростковая преступность. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области с начала года зарегистрировано 274 преступления, совершенных несовершеннолетними. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (290). Однако в самом областном центре подростки стали переступать черту закона чаще.

Снижение уровня подростковой преступности зафиксировано на территории Ишима, Ялуторовска, Голышмановского ГО, Абатского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского муниципальных районов. На прежнем уровне показатель остался в Армизонском, Казанском, Упоровском, Уватском муниципальных районах, а также в Заводоуковском ГО.

– Рост зарегистрирован в Тюмени, Тобольске, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Омутинском, Сладковском и Сорокинском муниципальных районах. Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему является хищение чужого имущества (кража). Их совершено 154, из них 68 – в г. Тюмени, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве также отметили, каждое второе преступление совершено подростками на улице (115), практически каждое пятое – ночью.