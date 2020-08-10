«Почти каждый второй нарушает». В Тюмени подвели итоги рейда по такси

В Тюмени подвели итоги рейда по такси. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Тюменские автоинспекторы подвели итоги рейда по такси, который проводили на прошлой неделе. За два дня проверили почти пятьсот таксистов, из них почти каждый второй был нарушителем.

Один водитель такси перевозил пассажиров без водительских прав. Другого наказали за нарушение правил обгона на 490-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе.

– Тринадцать иностранцев, водителей легковых «такси», задержали за нарушение правил пребывания на территории России. Также задержаны семь автомобилей злостных должников, они арестованы судебными приставами за долги, в том числе по оплате штрафов за нарушение ПДД, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что это уже не первое и не последнее специальное мероприятие по безопасности перевозки пассажиров легковыми такси. ГИБДД продолжит держать перевозки под особым контролем.