Участок улицы 50 лет ВЛКСМ в Тюмени закроют для движения. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени закроют для движения участок улицы 50 лет ВЛКСМ в районе дома № 109. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать по 13 августа.

– Запрет связан с проведением аварийных работ на сетях теплоснабжения. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Пермякова, 30 лет Победы и Республики.