В Тюмени появилась еще одна платная парковка. Рассказываем, где и сколько стоит

В Тюмени появилась еще одна платная парковка. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени у дома № 52 на улице Герцена парковка станет платной. Это произойдет с 20 августа. Местные власти заверяют, что вместо хаотично заставленной территории здесь появится цивилизованный паркинг.

– Хаотично расставленный транспорт, особенно в центре города, создает дорожные пробки, помехи другим автомобилям, и, как следствие, увеличивается риск ДТП. Введение платного парковочного пространства является мировой практикой, которая успешно зарекомендовала себя, – заявил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

При въезде на территорию выставлены знаки, которые оповещают водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства. Совсем скоро тут появится и информационный баннер. Стало известно, что на Герцена организовали менее 50 парковочных мест, поэтому шлагбаума здесь не будет.

Как отметили в компании, удобнее всего оплачивать паркинг с помощью мобильного приложения «Тюменские парковки». Скачав его, можно воспользоваться услугами не выходя из машины, более того, пользователям доступна функция постоплаты. Также в пешей доступности находится паркомат, можно воспользоваться и интернет-порталом.