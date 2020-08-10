Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 августа 2020 года увеличилось на 74 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 74 и составило 6655 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за минувшие сутки 44 человека выздоровели (за весь период выздоровели 5804), шесть детей (заболели за минувшие сутки), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1206 человек остаются под медицинским наблюдением, 3225 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с ковидом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 259 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что показатель заболеваемости в Тюменской области составил 418 на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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