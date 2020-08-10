Тюменскую компанию крупно оштрафовали за выброшенные лампы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области провели внеплановую проверку в отношении ОАО «Тюменьторф». Предприятию принадлежит более 58 гектаров земли, и, как оказалось, об ее сохранности не очень заботятся.

В ходе проверки на земельном участке по Велижанскому тракту нашли 23 люминесцентные лампы. Согласно протоколам испытаний, на месте складирования произошло химическое загрязнение земель. Здесь увеличилось количество меди, свинца и цинка.

– Накопление тяжелых металлов в почвенных пробах характеризует среднюю степень загрязнения почвы для растений. За правонарушение возбуждено административное дело. Позже было вынесено постановление о назначении штрафа в размере 400 тысяч рублей, предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Юрлицо не согласилось с постановлением и подало жалобу в Центральный районный суд города. В мае 2020 года судья отказал заявителю в удовлетворении жалобы, решение было оспорено в Тюменском областном суде. Однако и там постановление ведомства признали законным и обоснованным.