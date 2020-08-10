Тюменке, потерявшей сознание по пути в магазин, помогли прохожие. Фото - pixabay.com.

Накануне, 9 августа, на улице Аккумуляторной 48-летняя женщина внезапно упала на пешеходной дорожке, потеряв сознание. Ей помогли неравнодушные горожане. Они вызвали скорую помощь, предложили пострадавшей воды и помогли отойти в безопасное место.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла по экстренному вызову спустя восемь минут. Пациентка рассказала врачу, что такое состояние с ней возникло впервые: «Я шла в магазин, как вдруг в глазах внезапно потемнело, а в ушах засвистело».

Медики выяснили, что пульс и давление у тюменки – в норме, нарушений коронарного кровообращения на ЭКГ также не было выявлено. Однако женщину все же доставили для дальнейшего наблюдения в больницу «Нефтяник».

– Потеря сознания – ситуация всегда неожиданная и подготовиться к ней невозможно. Но при некоторых состояниях, которые могут предшествовать обмороку – слабость, головокружение – можно постараться минимизировать опасность и смягчить последствия: уйти с проезжей части, сесть на стул, прилечь на диван, взяться за руку рядом стоящего человека, позвать на помощь, прислониться к ближайшему предмету, чтобы не рухнуть с высоты собственного роста, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.