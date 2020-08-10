В Тюмени появился новый арт-объект, посвященный строителям. Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория».

В Тюмени в преддверии Дня строителя появился новый арт-объект. Команда центра профориентации «Стальная Гвардия» на площади 400-летия Тюмени выложила слово «стройка» из двухсот защитных касок. Таким образом был дан старт профориентационному проекту для местных подростков.

8 августа одна из команд-победительниц конкурса проектов «Моя идея.Pro» запустила проект для ребят. Он направлен на знакомство со строительной деятельностью. Так, участники смогут пообщаться со специалистами этой сферы, которые являются наставниками проекта, задать интересующие их вопросы, а также пройти онлайн-экскурсии по профессиональным учреждениям.

– Главная цель нашего проекта – популяризация строительных профессий на территории города среди подростков. В планах создание медиаконтента для продвижения этой сферы деятельности и проведение насыщенной образовательной программы. Так, мы создадим условия для коммуникации наставников с участниками проекта, – рассказал представитель центра профориентации «Стальная Гвардия» Богдан Алмаев.

Отметим, что регистрация на участие в проекте пройдет с 1 сентября по 10 октября в официальной группе проекта. Старт образовательной программы намечен на 15 октября.