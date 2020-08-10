«Мама была рядом». В Тюмени умер мальчик, которому всем городом собирали деньги на лечение

В Тюмени умер мальчик, которому всем городом собирали деньги на лечение. Фото - «Рома Папин | ЮММЛ».

В Тюмени скончался мальчик, которому в июле 2017 года поставили страшный диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Весь город собирал деньги на лечение ребенка, благодаря чему Рома Папин смог пройти необходимые процедуры в Германии, однако на днях его не стало.

«7 августа Ромочка стал ангелом. Он ушел, когда мама была рядом и ему не было страшно», – такое сообщение появилось в группе в соцсети «ВКонтакте» «Рома Папин | ЮММЛ», где рассказывали последние новости о заболевшем ребенке.

«Ромка был настоящий боец! Изо всех сил пытался победить болезнь. Родители, примите соболезнования.Вы сделали все возможное для спасения своего сыночка. Сил вам пережить это горе. Светлая память светлому малышу Роме», – соболезнуют местные жители.

Напомним, что после того, как Роме объявили о его болезни, он прошел два курса химиотерапии в Тюмени. С 4 октября этого же года мальчик проходил лечение в Университетской клинике Фрайбурга в Германии. В апреле 2018 года случился рецидив болезни, был открыт второй сбор средств на лечение.

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