Под Тюменью дом загорелся после удара молнии. Фото - pixabay.com.

В деревне Зубарева накануне, 9 августа, после удара молнии загорелась баня, после чего огонь принялся пожирать дом.

– Вызов по этому поводу поступил в 21.50. Горели постройки на улице Яблоневой. Пожар начался в строящемся доме. Он повредил само жилище, баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия работали семь единиц техники и 21 человек личного состава. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причиной пожара стала молния, ударившая в дом, передает «МегаТюмень».

Всего же на прошлой неделе спасатели тушили 37 пожаров. В одном из них травму получил один человек.