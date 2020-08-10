Тюменки «подарили» мошенникам более ста тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт оперативного дежурного отдела полиции № 3 поступило сообщение от 41-летней местной жительницы. Она сообщила, что стала жертвой мошенников.

Как установили сотрудники полиции, женщине позвонили на мобильный телефон и сообщили, что средства с ее карты пытаются списать в другом регионе. Получив реквизиты карты потерпевшей, злоумышленники сняли с ее счета более 75 тысяч рублей.

– В другом случае пострадала горожанка – пользователь одной из социальных сетей. Страницу потерпевшей взломали и под предлогом участия в акции банка похитили со сберегательного счета тюменки более 50 тысяч рублей. По данным фактам полиция проводит проверки, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка напоминают, что нельзя сообщать никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет по телефону спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.