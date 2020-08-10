Трое тюменцев ночью отобрали у прохожего телефон. Фото - pixabay.com.

Ночью в дежурную часть тюменского отдела полиции № 1 поступило заявление от мужчины. Потерпевший сообщил, что на улице на него напали трое неизвестных и похитили телефон за 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что тюменец возвращался домой, к нему подошли трое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у него мобильный телефон. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленников. Их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

– Разбойниками оказались местные жители, 1985 и 1976 годов рождения. Один из мужчин, неработающий горожанин 1998 года рождения, ранее судим за незаконный оборот наркотиков, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.