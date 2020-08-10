На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Ватутина и Шаимского проезда, на пересечении Ватутина и Менжинского и улиц Дамбовской и Губкина. С 11.00 до 13.00 обесточат светофоры на пересечении улиц Орджоникидзе и Герцена, а также на пересечении улиц Ленина и Орджоникидзе. Кроме того, отключение будет и на пересечении улиц Холодильной и Малыгина, в районе школы № 5 на Холодильной, в районе ТЦ «Премьер» на 50 лет ВЛКСМ, на пересечении 50 лет ВЛКСМ и Холодильной и в районе автобазы на 50 лет ВЛКСМ. Это произойдет с 13.00 до 15.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.