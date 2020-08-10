Погода на 10 августа в Тюмени: после обеда – сильный дождь с грозой

В Тюмени после обеда пройдет сильный дождь с грозой. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 августа, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Очень сильный дождь c грозой, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 18 – 20 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 21 градус. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

10 августа почитается память Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. В это время выкапывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.