В Тюмени пройдет общегородской сбор крышек и зубных щеток Фото: pixabay.com

В сентябре в Тюмени пройдет общегородской сбор пластиковых крышек. Однако подготовиться к нему необходимо заранее. Как сообщает издание «Вслух.ру», у тюменцев больше месяца на то, чтобы собрать побольше вторсырья. Дата общегородского сбора – 19 сентября.

– Кроме пластиковых крышечек любых форм, цветов и размеров, устроители акции примут еще некоторые виды дополнительного вторсырья. Это зубные щётки, бритвенные станки, фломастеры, маркеры, ручки, капсулы от бахил и «киндер-сюрпризов», – сообщают организаторы сбора – экодвижение «Зеленый хоровод».

Кроме того, можно будет избавиться от «пакета с пакетами», пластикового игрушечного лома, бытовых предметов, тары из-под молочной продукции вида PP5 и PS6. Сообщается, что всё вторсырье должно быть чистым и сухим.

Известно, что участники сбора будут сами раскладывать собранное вторсырьё по фракциям. Важное уточнение: брошенные на пороге пункта приема пакеты сразу направят в мусорку.

– Полное самообслуживание и погружение в процесс сортировки для вашего же обучения и экопросвещения, – отмечают организаторы.

Время и место сбора вторсырья объявят чуть позднее.