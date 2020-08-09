Кремль Тобольска отремонтируют к осени Фото: pixabay.com

В Тобольском кремле продолжается ремонт. Ранее жители города жаловались в социальных сетях, что на смотровой площадке у кремля постепенно валится ограждение, а в начале июня на крыше колокольни целые листы металла задирало ветром.

Кроме восстановления фасадов исторических зданий, предвидятся изменения водоотводов и наружного освещения. Также благоустроят пешеходные дорожки, оборудуют смотровые площадки. Теперь прогуливающимся туристам и горожанам будет доступ на спуск по главной пешеходной дороге, которая соединяет Нижний и Верхний посад,

– Открытие Прямского взвоза состоится 14 августа текущего года, – сообщают сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения.

Добавим, что полностью работы в духовной столице Сибири на объекте культурного наследия федерального значения завершат осенью.

– Сейчас для пеших прогулок доступна смотровая площадка с Ротондой за Тюремным замком и сад Ермака, – сообщает пресс-служба ТМПО.

Горожан просят отнестись к ремонту с пониманием и соблюдать правила безопасности при прогулках по историческому комплексу.