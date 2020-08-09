Новый детсад построят в Тюмени Фото: pixabay.com

Детский сад в районе ЖК Видный в городе Тюмени появится в конце 2021 года. Контракт на его строительство заключен в первых числах августа.

В трехэтажном здании общей площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся 16 групп, в том числе четыре группы раннего возраста для детей до трех лет, три младших группы (от 3 до 4 лет), а также средние, старшие и подготовительные группы.

Проектом детского сада предусмотрены все необходимые помещения. Включая медицинский блок, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, помещения для занятий физкультурой и музыкой. На территории садика появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам. Детский сад в районе ЖК Видный - 11-й строящийся детский сад в Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Демография». В 2020 году будет завершено строительство трех детских садов в Тюмени.