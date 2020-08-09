После объявления о перелетах в Турцию тюменцы не торопятся покупать путевки в эту страну Фото: pixabay.com

Недавно появилась новость, что из Тюмени с 10 августа начинают летать самолеты в Турцию. Агентства туризма ожидали наплыв желающих, однако этого не произошло. Как рассказала руководитель турагенства Евгения Мурзина, новых заявок очень мало, так как рейсы с пересадками, а многие летят с детьми. Либо, раз пересадка в Москве, горожане покупают туры сразу оттуда, что немного выгоднее, а в столицу добираются сами, оставляя время и на прогулку по ней. По словам Евгении, по соотношению цена-качество турецкие отели выигрывают, по сравнению с русским отдыхом, там больше и спектр услуг, и лучше питание. - Для отдыха в Турции есть некоторые нюансы, например, советую отдыхающим проверять, чтобы в страховку было включено лечение в случае заболевания коронавирусом. У кого-то из туроператоров это включено в базовую страховку, у других только за допплату. Что касается справок на COVID-19, то они не нужны, но туристы заполняют информационный листок, где указывают, на каком месте сидели в самолете, в какой отель летят, чтобы при выявлении у кого-то вируса, могли быстро проверить сидящих рядом пассажиров. Лететь нужно в масках, у всех измеряют температуру. А по прилету домой нужно будет загрузить на госуслуги отрицательный тест на коронавирус, - говорит Евгения Мурзина. Конечно, рейсы, которые полетят с 10 августа из Тюмени, будут заполнены, места бронируют те, кто должен был лететь в эти даты прямыми перелетами, либо те, у кого отпуск сорвался из-за закрытых границ, средства были на депозите, сейчас они перебронируют туры и отправляются на море, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".