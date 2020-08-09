Более 1500 тонн рыбы вырастили в Тюменской области Фото: pixabay.com

Рыбоводы выращивают пелядь и форель Тюменская область всегда славилась многообразием рыбы, в том числе вкусной и экологически чистой рыбной продукцией. Первое полугодие 2020 года тоже стало удачным для аквакультуры: рыбоводы вырастили более полутора тысяч тонн рыбы. Это почти на 300 тонн выше чем за аналогичный период прошлого года. В

частности, в регионе вырастили 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тон карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. Увеличивается не только количество выращенной рыбы, но и ее ассортимент. Кроме всеми любимой пеляди и привычного судака, можно попробовать различные осетровые и карповые виды рыб. Этому способствует, в том числе, развитие индустриального рыбоводства. В бассейнах, садках и прудах выращено 215 тонн рыбы, что составляет 14 процентов от общего количества объектов аквакультуры. В этом году впервые к традиционно выращиваемым рыбоводами области видам рыб добавилась форель. Первую тонну форели вырастили на предприятии индустриального типа «Рыбное подворье». По данным департамента АПК региона, на сегодняшний день в рыбохозяйственном обороте участвует 161 рыбоводный участок общей площадью 55,2 тыс. га. Товарное рыбоводство осуществляют 69 рыбоводных хозяйств. Это 42 юридических лица и 27 индивидуальных предпринимателей. Вся выращенная рыба отправляется на прилавки тюменских магазинов, а часть продукции уходит на экспорт.