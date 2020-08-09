Тюменцам прочитают лекции о театре Фото: pixabay.com

В Тюмени проходит образовательная программа проекта «Тюмень: коды состояния». Ее организует МТЦ “Космос”. Молодая команда петербургских лекторов проведет занятия с тюменцами. Желающих ожидает погружение в технику вербатим, документальный театр и театр соучастия, сообщает «Вслх.ру».

На этой неделе уже прошли первые открытые лекции. Ребята рассказали об истории документального театра, о том, что может быть материалом для этого формата, его важнейших функциях. А еще - о современных трендах в направлениях партиципаторного и инклюзивного театра.

13, 17, 20 августа тюменцев ждут мастер-классы, на которых предусмотрено погружение в технику вербатим и информация о способах интервьюирования и расшифровки историй. Также подготовлены практические задания. Часть собранного материала участниками мастер-класса станет основой для спектакля «Тюмень: коды состояния».

На занятия нужно регистрироваться. Крайний срок подачи заявки - 10 августа. Для это нужно заполнить форму vk.cc/axuNdw

Эксперты программы: Пётр Чижов — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», режиссёр и инициатор культурно-образовательного проекта (место: Смоленск), Элина Петрова — драматург инклюзивного проекта «Квартира» и проекта (место: Смоленск), Ксения Савельева — драматург, участник драматургических конкурсов, сценарист городских мероприятий.