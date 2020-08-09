Обновленный дом для малышей появится в селе под Тюменью Фото: pixabay.com

Накануне нового учебного года в Тюменском районе полным ходом идет подготовка образовательных организаций. Так, в селе Луговое Кулаковского муниципального образования произведен монтаж новой качественной кровли на крыше детского сада.

Работы начались в мае текущего года.Новая кровля заменила старую, которая стала протекать и требовала ремонта. Средства для этого - пять миллионов рублей - выделены из районного бюджета.

Преобразившемуся детскому саду рады и воспитанники учреждения, и их родители, и, конечно, работники детского сада.

К концу лета завершится ремонт и в других сельских образовательных учреждениях. Так, в Червишевском детском саду «Сибирячок», благодаря ремонту удалось создать дополнительную группу. А в Андреевской школе начался масштабный капитальный ремонт. Его строители планируют завершить в августе 2021 года.