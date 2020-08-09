Второй этап марафона «ЗОЖги» стартует в Тюмени Фото: pixabay.com

Второй этап онлайн-марафона на тему здорового образа жизни «ЗОЖги» стартовал в Тюмени. Онлайн-мероприятие проходит в социальной сети Instagram, где для участников публикуют увлекательные задания, конкурсы и челленджи.

Как рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, как и в первом этапе, ребятам предстоит выполнить несколько заданий.

– Задания августа будут творческими и интересными: это и видеоролики, и составление коллажа яркой профилактики, и выполнение заданий на смекалку и выносливость. Во втором сезоне по-прежнему будет четыре задания и добавится бонусное – зашифрованная в фраза. Каждый день в профилактических постах будут зашифрованы буквы, из которых в конце сложится фраза. Каждому участнику, претендующему на выигрыш, необходимо обязательно отгадать ее, – рассказала Александра Обухова.

Участниками марафона могут стать все желающие от 8 до 17 лет. Одним из условий является публикация в профиле Instagram поста, подтверждающего выполнение задания. Напомним, все они разработаны с акцентом на профилактику асоциальных явлений среди подростков.