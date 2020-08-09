Новостройки Тюмени раскупают: спрос и цена растут ежемесячно Фото: pixabay.com

Тюменские застройщики вывели на рынок с января по июль 2020 года на 45 процентов больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают аналитики федеральной компании в сфере недвижимости.

Однако на фоне ажиотажного спроса на квартиры в новостройках из-за действия льготной ипотеки, общий объём предложения на рынке первичного жилья в Тюмени за предыдущий месяц снизился почти на 2000 квартир и 18 процентов.

– Спрос на квартиры в новостройках в среднем вырос на 52 процента, большинство из них приобретаются по программе льготной ипотеки, причём высокая покупательская активность отмечается как среди жителей Тюмени, так и со стороны иногородних, в основном из ХМАО и ЯНАО, – отмечает руководитель центра новостроек Сергей Зайцев.

Высокий спрос подогревает и цены на квадратные метры, дорожают по большей части наиболее ликвидные и востребованные варианты, по некоторым из них рост составляет до 4-5 процентов за месяц, в целом же по рынку, из-за низкой покупательской активности в начале апреля средний рост цен на первичном рынке в Тюмени оценивается в 2,96 процента с начала года.

– Частично рост нивелируется увеличением предложений в массовом сегменте на старте продаж, когда цена минимальна, – поясняет относительно низкую динамику роста средней цены Сергей Зайцев.