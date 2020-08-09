Предприятиям Тюмени помогают найти путь к экспорту Фото: pixabay.com

Одним из победителей регионального конкурса «Экспортер года» прошлого года в сфере промышленности стало предприятие «Тюменские аэрозоли». Подняться в рейтинге экспортеров ему помогло сотрудничество с Тюменским региональным центром поддержки экспорта.

С 2004 года «Тюменские аэрозоли» накопили солидный опыт, в их ассортименте около 180 наименований продукции: термальная вода, репелленты, универсальные и пищевые смазки, товары для охоты и рыбалки, средства защиты от агрессивных животных, очистители для оружия и многое другое.

В 2016 году «Тюменские аэрозоли» решились выйти на экспорт. Чтобы учесть специфику такого рода деятельности, обратились в региональный центр поддержки экспорта. Здесь компании помогли с разработкой и переводом презентационных материалов, а в 2019 г. вывели компанию на торговую электронную площадку Alibaba. Благодаря этому о нашей тюменской продукции узнал почти весь мир, и компания вышла на новые международные рынки: Швеции, Англии, Израиля, Марокко, Малайзии и другие.

Компания продолжает работать над расширением видов продукции. Из актуальных новинок – антисептик с частицами серебра и медицинский кислород для дыхания. Планируют также расширить географию поставок на экспорт, увеличить объем производства.

Обо всех мерах поддержки регионального центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: + 7 (3452) 499-944. Сайт центра.