Погода в Тюмени 9 августа: облачно и без осадков Фото: pixabay.com

В воскресенье, 9 августа, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, день будет облачным и без осадков. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Восточный ветер, 5 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске будет +29 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, юго-восточный ветер, 2 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +27 градусов. День выдастся в основном ясный, без осадков. Юго-восточный ветер, 3 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 29 градусов, переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

9 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, что золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.