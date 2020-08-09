В доме соцреабилитации в Борках откроют секцию по боксу Фото: pixabay.com

Секция по боксу в доме социальной реабилитации в Борках приступит к работе после снятия ограничений периода пандемии. Около 40 воспитанников смогут заниматься боксом.

- Сто человек находится в доме социальной реабилитации. Я наберу две группы: до 5 класса и с 5 по 11 классы, примерно 40 детей, - пояснил корреспонденту «Тюменской линии» тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ пос. Боровский Тюменского района Артем Ситников.

Он отметил, что дети в этом доме с сильным характером. Среди них легче найти тех, из кого можно воспитать настоящего чемпиона.

Уточним, что общий стаж работы тренера Артема Ситникова - 21 год. Он воспитал призеров всероссийских соревнований, победителей УФО, один его ученик участвовал в международном турнире.

Как пояснил тренер, главная его цель – воспитать не чемпиона, а хорошего человека.