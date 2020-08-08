В Ялуторовском районе на месте старой деревянной школы построят новую Фото: Татьяна Коркина

Новая школа площадью более 400 кв. м заменит старое деревянное здание учебного заведения в селе Заводопетровское Ялуторовского района. На базе образовательного учреждения появится и дошкольное отделение на 20 человек.

В школьном отделении, рассчитанном на 36 ученических мест, предусмотрены все необходимые помещения – учебные классы, класс для занятий гимнастикой, буфет с обеденной зоной на 16 посадочных мест. На территории обустроят площадку для гимнастики, волейбольную площадку и место отдыха с бесшовным травмобезопасным резиновым покрытием. Завершить строительство планируется в июле 2021 года.

Новая школа строится в рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий в Тюменской области, в рамках которой запланировано возведение 31 школы. 14 школ из них находятся в труднодоступных районах. 18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 13 объектов – модульные конструкции.

Кроме того, при строительстве 15 зданий в небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для размещения фельдшерско-акушерских пунктов.

К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в д. Епанчина Тобольского района, еще три школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в п. Курья и с. Касьяново Вагайского района.

За 2021 – 2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном исполнении, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.