Тюменцы в августе могут наполнить «Коробку храбрости» игрушками Фото: pixabay.com

Жители Тюмени и гости города в одночасье могут стать благотворителями. Весть август им предоставляется возможность дарить игрушки детям, став участниками доброй акции.

Специальная «Коробка храбрости» от благотворительного фонда «Клуб добряков» появилась в ТЦ на улице Мoриса Тoреза. В течение августа тюменцы могут делать пожертвования для помощи детям.

– Огромная «Коробка храбрости» будет наполнятся игрушками от горожан весь август в «Галерее Вояж». Ее установили рядом со стойкой администратора, – рассказали организаторы.

Фонд «Клуб добряков» появился семь лет назад, с тех пор он собрал сотни миллионов рублей, помог вылечить детей и взрослых. Его основатель Маша Субaнта рассказала, что клуб начал свою деятельность в профиле в Instagram, а потом стал огромным сообществом неравнодушных в разных городах и странах. Сейчас больше 100 тысяч человек участвуют в реализации проектов фонда, сообщает «Мой портал».