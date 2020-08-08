В Тюмени за кошек готовы заплатить цену смартфона

В Тюмени котят чемпионов продают по цене смартфонов Фото: pixabay.com

Всемирный день кошек отмечается сегодня, 8 августа. Этих животных очень любят горожане и нередко выбирают их себе в качестве домашних питомцев. Всё потому, что эти звери обладают огромным количеством положительных качеств, считает ветеринар Ольга Волкова.

Кошки чистоплотны, их можно содержать даже в квартире любой площади. Они ненавязчивы, умеют сами себя развлекать. Важно, что их не нужно выгуливать каждый день.

Ученые заявляют, что люди, у которых дома живет кошка, обращаются к врачам за помощью в пять раз реже, чем те, у кого пушистого питомца в доме нет. Кошки обладают целительскими способностями: «лечат» суставы, уменьшают воспалительных процессы, успокаивают боль в сердце и помогают справиться с депрессией.

Завести кошку очень просто. Взять понравившееся животное можно в городских питомниках. За породистого друга придется выложить немалую сумму. Так, самые дорогие породы, которые можно купить в нашем регионе, – шотландская вислоухая (1500 – 2000 рублей), бенгальская (2000 рублей), британская золотая шиншилла (3000 рублей).

За персидского котенка, приученного к лотку, с ветеринарным паспортом, привитого, чипированного, кастрированного, с родословной и от родителей-чемпионов просят от 10 000 до 15 000 рублей, что сопоставимо с ценой неплохого китайского смартфона.

Шотландскую кошечку с благородной родословной, приученную к кошачьим премудростям, можно купить от 10 тысяч рублей. Здесь стоимость зависит от окраса и пола: белая девочка продается за 10 000 рублей, рыжий мальчик – 13 000 рублей, белый мальчик – уже 15 000 рублей, а котика белого с разными по цвету глазами можно купить за 17 000 рублей.

Однако можно не тратиться и подарить счастье себе и кошке, найдя пушистого питомца на сайтах объявлений и в соцсетях, где много постов, в которых люди отдают питомца даром, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».