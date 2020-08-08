В День физкультурника знатоки спорта в Викулово могут выиграть smart-часы Фото: pixabay.com

Викуловская молодежь 13 августа примет участие в онлайн-игре «Знатоки спорта». Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника. Проверить эрудицию смогут ребята от 12 до 18 лет. Для этого нужно до 11 августа подать заявку организаторам. Их главная идея – заинтересовать молодежь спортом и популяризировать здоровый образ жизни.

Задания, которые предложат участникам, будут на спортивную тему. Результаты опубликуют в этот же день в социальных сетях. Призеров наградят дипломами и ценными призами, победитель онлайн-игры получит диплом и smart-часы. Остальным участникам вручат благодарности и спортивный инвентарь на выбор, сообщает «Тюменская линия».