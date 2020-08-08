Тюменцам рассказали, когда собирать и как хранить овощи Фото: pixabay.com

Вот и пришло время собирать урожай, всё то, над чем трудились садоводы с мая. По словам дачника с 17-летним стажем, биолога Ивана Крыжевского, уже можно выкапывать чеснок и лук. Чеснок нужно обязательно просушить в течение 10 – 15 дней и только потом убрать на хранение. Проследите, чтобы капли дождя не попадали на урожай, чешуя от воды может растрескаться, зубчики потеряют плотность и рассыплются.

Лук тоже лучше убирать в сухой и солнечный день. Нужно дать подсохнуть чешуе. После просушки можно обрезать корни и листья. Лук хранить разрешается сплетенным в косы, для этого оставляют по 4-5 листьев для связки.

В конце августа – начале сентября можно убирать морковь и свеклу. Сделать это нужно до первых заморозков. Для уборки с грядки использовать лопату или вилы можно лишь в крайних случаях, когда овощи крепко сидят в земле. Иначе их можно повредить железными инструментами. Сразу же нужно отрезать ботву и у моркови, и у свеклы. Иначе зелень заберет все питательные вещества из плодов.

Овощи обязательно очищаем от земли, ударять ими о твердые предметы и друг о друга нельзя – так легко повредить корнеплоды. Запрещено использовать и нож, жёсткую щетку или мыть свеклу в воде. Идеальный вариант – дать подсохнуть на солнце, после очистить грязь рукой в перчатке. Чистые и просушенные овощи можно убирать на хранение.

Оставлять на зиму корнеплоды лучше в погребе, где температура не выше 5 градусов и высокая влажность. Морковь лучше пересыпать песком и уложить в деревянные или картонные ящики. Некоторые садоводы заменяют песок землей или добавляют в него толченый мел.