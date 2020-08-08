Фестиваль «Сны улиц» пройдет в Тюмени с соблюдением дистанции Фото Театра "Мимикрия"

Пандемия внесла коррективы в проведение в Тюмени и Тобольске фестиваля уличных театров «Сны улиц». Одно из самых ярких мероприятий региона пройдет в августе текущего года в новом формате.

В этот раз встретить артистов в Комсомольском парке и на площади у драмтеатра не получится. В этом году их увидят во дворах Тюмени.

– Кому-то удобнее будет смотреть из окон и балконов своих квартир. Некоторые спектакли мы запустим и в онлайн-трансляции на площадках информационных партнеров, – рассказала директора театра «Мимикрия» Полина Захарова.

Организаторы четко соблюдают все правила и требования проведения подобных мероприятий в период пандемии. Волонтеры будут контролировать социальную дистанцию и раздадут фирменные защитные маски с символикой фестиваля.

Кроме того, фестиваль с небольшими изменениями в программе пройдет и в Тобольске 23 августа, сообщает «Тюменская область сегодня».