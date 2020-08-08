Тюменские моржи поедут в Красноярск на фестиваль «Енисеюшка-2020» Фото: pixabay.com

Команда моржей из центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» отправится в Красноярск, где 29–30 августа намерена принять участие в традиционном фестивале плавания в холодной воде «Енисеюшка-2020».

Течение в реке настолько сильное, что спортсмена может унести мимо финиша - специальной дощечки, установленной на берегу, которой непременно нужно коснуться рукой. Зачастую спортсменам, которых унесло течением, приходится возвращаться назад по берегу, чтобы задеть официальный «финиш».

В первый день состязаний, 29 августа, запланированы заплывы на короткие дистанции — 50 метров брассом и вольным стилем и эстафета 4х50 метров вольным стилем. Во второй день пройдет марафон на 36 километров. В среднем марафонец пребывает в воде при полном прохождении дистанции от трех до пяти часов.

Тюменские спортсмены намерены выступить во всех дисциплинах. Особые надежды на марафон, двух и восьмиэтапную 36-километровую эстафету. Как рассказала исполнительный директор «АквАйСпорт-Тюмень» Татьяна Редькина, спортсмены центра в шестой раз будут участвовать в соревнованиях. Тюменец Андрей Сычев единственный в истории фестиваля трижды преодолел марафонскую дистанцию в 36 километров, сообщает «Вслух.ру».