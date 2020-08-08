В тюменских колледжах и техникумах появятся коворкинги Фото: pixabay.com

В ссузах областной столицы начали создавать коворкинги. Первый появится в колледже транспортных технологий и сервиса, там уже начали монтаж коворкинг-зоны в рамках проекта «Точка», сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Здесь появится удобная и современная мебель, обои, USB-розетки и пуфики для отдыха.

Напомним, что борьба за коворкинги между ссузами развернулась этой весной. Студенческие команды снимали видео и участвовали с онлайн – голосовании. В своих видео они рассказывали зачем им нужна такая зона. Победили три учебных заведения Тюмени и два тобольских ссуза.

Теперь в августе в 5 ссузах Тюменской области пройдет ремонт и обустройство пространств, а в сентябре планируется торжественное открытие. По задумке организаторов коворкинги станут местом досуга, а также пространством для организации внеучебных мероприятий, сборов активистов ссуза и студенческих сообществ. Помимо этого, появятся зоны для самостоятельной работы и учебы.