Тюмень во время пандемии организовала более 20 международных мероприятий

Тюменская область во время пандемии организовала более 20 международных мероприятий Фото: pixabay.com

Более 20 международных мероприятий организовано правительством Тюменской области с начала 2020 года. Внешнеэкономическая деятельность региона в условиях пандемии не прекращается. В рамках нацпроекта РФ «Международная кооперация и экспорт» сотрудничество с зарубежными государствами развивается.

Во время сложной эпидемиологической обстановки встречи, форумы, В2В-переговоры с иностранными партнерами переведены в онлайн режим.

Так, например, видеоконференцсвязь была организована в мае для проведения Тюменско-азербайджанского бизнес-форума, в таком же формате шло обсуждение с Комитетом по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты ситуации на рынке зерна, муки и хлеба РФ с презентацией АПК региона.

В июне инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал Тюменской области представили посольству Словакии в России. В виртуальной торговой миссии официальных и деловых кругов Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и штата Техас приняли участие порядка 70 американских компаний.

Заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью так же прошло в режиме онлайн. Встречи тюменских бизнесменов с представителями Китая, Малайзии, Южной Кореи, Индонезии, Финляндии организованы через торгпредства России за рубежом.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, сейчас торгпредство России во Франции помогает продукции завода «Тюменские аэрозоли» завоевать французский рынок. Между тем, оргпредство РФ в Германии готово взаимодействовать с тюменской компанией «Абсолют» по поставкам продуктов глубокой заморозки. Ближайшая запланированная встреча — с торгпредством России в Швеции.