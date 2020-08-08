В Тобольском районе пришкольные лагеря приняли детей на третью смену Фото - Пресс-служба департамента образования администрации г. Тюмени.

В Тобольском районе 10 пришкольных лагерей открылись для третей смены. Она завершится 16 августа и станет финальной в этом сезоне.

Как сообщает администрация муниципального образования, лагеря дневного пребывания работают при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, усилен медицинский контроль за здоровьем детей и сотрудников. В отряды принимают не более 15 человек, а также исключены массовые мероприятия.

Особое внимание во время пандемии уделяют безопасности детей, поэтому в программу лагеря включили блок профилактической работы. Ребята узнают, как вести себя в нестандартных ситуациях и изучают правила дорожного движения.

«Закoны безoпасного лета» со школьниками повторяет инспектор по охране детства Тобольского района Ольга Руденко. Вместе с ней дети повторили правила поведения на воде и в лесу, а также узнали об ответственности за «сoблазны» большого города.

Инспектор в этом сезоне посетила 15 сельских лагерей дневного пребывания. За две предыдущие смены в школьных лагерях района отдохнули 879 сельских школьников, из них 618 – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает «Тюменская линия».