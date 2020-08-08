Погода в Тюмени 8 августа: солнечно и без осадков Фото: Анна Полякова

В субботу, 8 августа, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, день будет солнечным и без осадков. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Восточный ветер 3 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +29 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, юго-восточный ветер 2 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +27 градусов. День – в основном ясный, без осадков. Юго-восточный ветер 3 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 29 градусов, переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.