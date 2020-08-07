В Тюмени ограничат движение по улице Орджоникидзе

В районе будут проводиться ремонт водопроводных сетей Фото: pixabay.com

С 8 по 9 августа в Тюмени в связи с проведением ремонтных работ сети водопровода будет ограничено движение по ул. Орджоникидзе в районе пересечения с улицей Советской при движении от улицы Хохрякова. Движение будет возможно налево по улице Советской в сторону улицы 8-го Марта.

Движение по улице Орджоникидзе на пересечении с улицей Советской по направлению от улицы Елецкой в сторону улицы Хохрякова будет осуществляться по первой полосе. Объезд возможен по улицам Водопроводной и Профсоюзной.

Как сообщалось ранее, с 6 по 13 августа в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе также ограничено движение транспорта в обоих направлениях по ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Пермякова до улицы Монтажников. Объезд осуществляется по параллельным улицам Республики и 30 лет Победы.

Кроме того, с 17 по 21 августа в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге на ул. Розы Люксембург на участке от домов № 12/10 и № 15. Объезд осуществляется по улицам Гайдара и Коммуны.